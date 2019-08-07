ففي منتزه الردف الشهير، الذي يحتضن قرية ورد؛ يرى الزائر المنطقة الساحرة، التي تقدم زخماً رائعاً من المعلومة المتناغمة مع الفائدة والمتعة، حيث يتعرف الضيوف على كل مراحل القطف والتقطير والتصنيع لواحدة من اشهر وأغلى العطور على مستوى العالم، عبر ورش عمل متعددة، يجاورها متحف ومتجر وسوق ومختبر الورد، ويزداد الحماس فيها مع منافسات "عطر الموسم" التي تحصد جائزتها عبر تصويت السائحين.

ويستمتع زوار قرية ورد بعبق وألوان الورود عبر نغمات الموسيقى، والفعاليات النوعية والإبداعية، مثل "موكب الورد، سيرك الورد، اوركسترا الورد"، كما يرتفع الحماس عند زيارة أكثر الفعاليات إقبالاً في زاوية "عيش الإدريالين" تحت الألعاب النارية وبجوار الملاهي العالمية.



وتعتبر قرية ورد، واحد من ٤ مناطق رئيسية تحتضن فعاليات موسم الطائف، ولكل منطقة خصوصية وتميز، يستمتع من خلالها الزوار تارة بالمنتوجات الطبيعة مثل قرية ورد، وتارة أخرى بالتراث والحضارة مثل سوق عكاظ، وعبق التراث مع قرية الهجن، ويجد الزائر المغامرة والحماس والليالي الطربية في مرتفعات الشفا والهدا، وكلها دليل على استعادة الطائف لمكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.