ويعد الطابع البريدي تعبيرا ليظل شعار "خدمة الحاج شرف لنا" هو ما يقود كل عمل تقوم به السعودية لتأكيد فخرها واعتزازها بالمسؤولية التي تحملها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصدر الطابع من فئة الثلاثة ريالات، والخمسة ريالات للبطاقة، ليتمكن الحجاج من استخدامه بالطريقة التي يفضلونها، سواء بلصقه على خطابات يرسلونها إلى ذويهم من أرض الحرمين، أو يحتفظون بها للذكرى.

ويحمل الطابع صورة للكعبة والحجاج يطوفون حولها، تتوسطه الآية الكريمة (وأذن في الناس بالحج)، فيما تحلق حمامة فوق الحرم (في فئة الطابع) كرمز للسلام الذي تدعو إليه المملكة في كل وقت، وتعبيرا عن السكينة والطمأنينة والأمان التي تسود جموع ضيوف بيت الله.

كما يحمل الطابع شعار المملكة العربية السعودية "السيفين والنخلة"، إلى جانب التاريخين 1440هـ، و2019.