وجرّبت هيئة النقل في العاصمة النمساوية رش أربع روائح هي: الشاي الأخضر والجريب فروت وخشب الصندل والبطيخ، في أنظمة التهوية لأربعة قطارات على خطين من خطوط الشبكة الخمسة الشهر الماضي.

وطلبت هيئة النقل من مستخدمي المترو تقديم آرائهم عبر الإنترنت بخصوص هذه الخطوة، التي تبين أنها لم تلق استحسان غالبية الركاب.

وقالت الهيئة، الاثنين، إن 21 ألف شخص من مستخدمي المترو عبروا عن رفضهم لرش العطور والرائح في القطارات، في حين أيد الخطوة 16 ألفا.

وأشارت الهيئة إلى أن نوعية الهواء في عربات المترو قد تحسنت بالفعل بعد فرض حظر على تناول الطعام في القطارات، والذي دخل حيز التنفيذ في جميع الخطوط في يناير الماضي.