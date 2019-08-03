ورفضت القضاء الأميركي طلب نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بالحفاظ على سرية سجل المحاكمة بشأن القضية، حيث أشار إلى أنه من شأن ذلك "تسليح المزاعم في هذه القضية"، مما يعرضه لفضيحة عامة ويضر بسمعته وعقود الرعاية بالنسبة له.

وقالت المحامية لاريسا دروهوبيكزر، التي تمثل متهمة رونالدو، كاثرين مايورغا، الجمعة، إنها راضية عن حكم محكمة لاس فيغاس، برفض التكتم على تفاصيل القضية، وفق ما نقل موقع"سي بي سي".

وكانت المحكمة الأميركية، قد أسقطت تهمة الاغتصاب عن النجم البرتغالي، في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، قبل أسابيع، لكن تفاصيل القضية قد تنشر للعلن.

وأشار المدعي العام، ستيف وولفسون، إلى أنه بعد مراجعة تحقيق جديد للشرطة، قرر أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي، وبالتالي لن يتم توجيه أي تهمة إلى رونالدو.

وكان ممثل الدفاع عن رونالدو، بيتر كريستيانسن، قد قال إن العلاقة كانت باتفاق بين الطرفين.

وتقول مايورغا إن رونالدو أو أولئك الذين يعملون لصالحه، سمحوا بنشر تفاصيل تسوية مالية معها.