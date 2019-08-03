وأظهر الفيديو، الذي نشرته دائرة الحياة البرية والثروة السمكية في ولاية كنتاكي، صيادين اثنين فوق مركب صغير يعوم على مياه راكدة.

وفجأة، أخذت مئات الأسماك تتقافز في حركة سريعة حول الزورق الصغير، محدثة دويا هائلا في المكان.

وانهمك الصيادون في جمع العديد من هذه الأسماك المتوسطة الحجم.

وذكرت السلطات المحلية أن موظفي صيد الأسماك جمعوا عددا كبيرا من المخلوقات المائية، مستعملين أداة كهربائية.

والسمك الذي استهدف بالصعق هو الشبوط الشائع أوالكارب الآسيوي، الذي جلبته الولايات المتحدة قبل نحو أربعة عقود للسيطرة على الطحالب والطفيليات في المزارع المائية والأنهار.

لكنه بات الآن يهدد الطعام المتاح لبقية الأسماك، لذلك، ذكرت السلطات أن خطوة الصعق جاءت من أجل حماية المخزونات الأخرى من السمك.

وجرى توزيع السمك المصطاد في بحيرة باركلي على الصيادين التجاريين من أجل بيعه في الأسواق.