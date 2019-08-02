ووفقا لوزارة التعليم الأميركية، تحصل جامعة هارفارد على هبات مالية تقدر بنحو 37.6 مليار دولار، وهي الأكبر في الولايات المتحدة.

ونشرت شركة "Wealth-X" المعنية بتقديم المعلومات عن الأثرياء في العالم، قائمة 20 جامعة تخرّج طلبة بات الواحد منهم يمتلك عشرات الملايين من الدولارات.

ومن بين الجامعات العشرين 17 جامعة في الولايات المتحدة و3 فقط خارجها.

واعتمدت الشركة معيار "ultra high net worth"، الذي يعادل ثروة صافية تبلغ 30 مليون دولار أميركي لكل خريج، وكتب قائمة بالعدد الأكيد والمتوقع للخريجين المليونيرات.

وفي كل عام، تصدر الشركة تصنيفا للجامعات التي أصبح خريجوها من أصحاب الملايين (فوق 30 مليون دولار)، وتجمع معلومات عن خريجين يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتجمع معلومات تقريبية عن ثرواتهم، ثم تربط الأمرين في التصنيف.

وتخرج كل واحدة من الجامعات العشرين ما معدل 2000 مليونير، أما الجامعات الخمس الأولى فيصل الرقم إلى 3 آلاف.

وهذه قائمة الجامعات:

1.جامعة هارفارد: 1830 خريجا مليونيرا مؤكدا، ويبلغ مجموع ثرواتهم 1.9 تريليون دولار أميركي.

وفي تقديرات أخرى يتوقع وجود 13650 خريجا، تبلغ ثرواتهم المتوقعة 4.8 تريليون دولار مجموع ثرواتهم

2.جامعة ستانفورد: 775 خريجا مؤكدا، يبلغ مجموع ثرواتهم 1.1 تريليون دولار.

وتشير توقعات الشركة إلى وجود 5580 خريجا مليونيرا، يملكون ثروة تبلغ 2.9 تريليون دولار.

3. جامعة بنسلفانيا: 744 خريجا مؤكدا يملكون نحو 731 مليار دولار.

أما التوقعات فترجح وجود 5575 يملكون نحو 1.8 تريليون دولار.

4.جامعة كولومبيا: 516 خريجا أكيدا، بثروة تصل إلى 621 مليار دولار.

أما توقعات "ويلث إكس" فتشير إلى وجود 3925، يملكون 1.5 تريليون دولار.

5. جامعة نيويورك: 456 خريجا مؤكدا، يملكون 279 مليار دولار.

أما التوقعات فتشير إلى وجود 3380 خريجا متوقعا، مع توقعات أخرى بثروات تصل إلى 712 مليار دولار.

6. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: 351 خريجا مؤكدا بثروة تصل إلى 380 مليار دولار.

وبالمقابل، تظهر التوقعات وجود 2785 خريجا متوقعا، يبلغ ما يملكون 990 مليار دولار متوقعا.

7. جامعة نورث وسترن: 356 خريجا أكيدا، بثروات تصل إلى 145 مليار دولار.

أما التوقعات فهي تشير إلى جود 2725 خريجا مرجحا، مع ثروات تصل إلى 389 مليار دولار.

8. جامعة ساوثرين كاليفورنيا: خرّجت هذه الجامعة 319 مليونيرا أكيدا، تبلغ ثرواتهم 188 مليار دولار.

أما التوقعات فترجح وجود 2645 خريجا مليونيرا، يملكون 548 مليار دولار.

9. جامعة شيكاغو: من خريجي هذه الجامعة، تأكد وجود 326 مليونيرا، يملكون نحو 286 مليار دولار.

وفي المقابل، ترجح التوقعات وجود 2405 خريجين يملكون نحو 707 مليار دولار.

10. جامعة ييل: 358 خريجا مليونيرا من هذه الجامعة، يملكون نحو 311 مليار دولار.

وفي التوقعات، هناك 2400 خريج مليونير بثروات تصل إلى 777 مليار دولار.