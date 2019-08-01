وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان الخميس: "بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان: "وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـحسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس 2019، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

وقبل يومين، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.

ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.