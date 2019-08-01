وقالت وكالة الأنباء السعودية إن عددا من الحجاج عبروا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة لراحة ضيوف الرحمان.



والتقت "واس" عددا من هؤلاء الحجاج الذي أبدوا عند قدومهم إلى محطة القطار سعادتهم الكبيرة بما يشاهدون من إنجازات حضارية باهرة، تصب في مصلحة ضيوف الرحمن جميعها.



وذكر الحاج مروان من جمهورية باكستان أن شعور كل مسلم في هذا اليوم لا يوصف من خلال ذهابه إلى مكة المكرمة في إحدى وسائل النقل التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمان.



وأبان الحاج مختار أحمد القادم من بريطانيا أن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للزوار والحجاج كوسيلة نقل سريعة من خلال استيعاب كثافة الحجاج القادمين والزوار في شهر رمضان المبارك، وفق آلية منظمة تشترك فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية بالمملكة.



ولفت الحاج برهان سليم من الهند النظر إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة والمدينة، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها على كل ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين وما هذا المشروع الذي نشاهده إلا واحدا من الخدمات التي تقدم لراحة ضيوف الحرمين.



فيما قالت أميمة فاروق القادمة من لندن "سعادتي لا توصف بالقدوم إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك الحج، وما رأيته من تنظيم وخدمة للمسافرين في المحطة يجعلنا نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على الخدمات المقدمة لجميع المسلمين".



ويعدّ قطار الحرمين السريع نموذجا حضاريا يعمل بكادر سعودي على مهنية عالية وتدريب مستمر لتهيئة الراحة للمستفيدين من القطار.