وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور"، فإن الضحية إيكاترينا كاراغلانوفا، البالغة 24 عاما، تعرضت لطعنتين في الصدر إلى جانب جرحين عميقين في الرقبة.

وأظهر مقطع فيديو مسجل بكاميرا المراقبة، شخصا وهو يرتدي قبعة، أثناء الدخول إلى شقة الراحلة، وبدا كما لو أنه يريد إخفاء ملامح وجهه قدر الإمكان.

وبعد أربع ساعات، خرج الرجل وهو يحمل حقيبة، ويرجح المحققون أن يكون قد وضع فيها سلاح الجريمة، فضلا عن ملابس الضحية لأن جثتها وجدت عارية.

وخرج الرجل المثير للشبهة وهو يرتدي قفازي اليد، علما أن الطقس في موسكو، لم يكن يتطلب ذلك في الأسبوع الماضي، لأن الحرارة وصلت إلى 27 درجة مئوية في يوم الجريمة.

ويرجح المحققون في الوقت الحالي أن تكون النجمة قد لقيت مصرعها على يد عشيق سابق، فيما تقول بعض الروايات إنها كانت تدخل في علاقات جنسية لأجل الحصول على المال، مستغلة حسابها الذي يتابعه نحو 85 ألف شخص.

وقالت صديقة للراحلة تسمى نينا، إن النجمة "المغدورة" كانت تتعرض لعمليات ابتزاز، خلال الآونة الأخيرة، بسبب صور عارية، ولذلك، أحست بخوف كبير وكتبت في إحدى المرات على حسابها بأن البعض يسيء إلى حياتها الخاصة.

وقالت أوكسانا، وهي صديقة أخرى، إن الراحلة أكدت قبل حصول الجريمة، أنها معرضة للقتل بشكل فعلي، لأنها أحست بوجود خطر داهم على حياتها.

وجرى الانتقال إلى الشقة التي تستأجرها الضحية، بعدما وجد والداها أنها لم تعد تتواصل معهما، بشكل نهائي، فساورتهم الشكوك في حصول شيء خطير.

وتابعت الراحلة دراساتها الطبية في جامعة "بيروغوف" المرموقة، وعملت في المجال الصحي، لكنها كانت مولعة بمجال الموضة والفن.