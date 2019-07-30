وقبضت الشرطة على روكي (30 عاما)، وهو مغن ومنتج وعارض اسمه الحقيقي راكيم مايرز، في الثالث من يوليو بسبب شجار في أحد شوارع ستوكهولم، في الساعات الأولى من يوم 30 يونيو، ووجهت اتهاما باعتداء أفضى إلى أذى جسدي فعلي.

وقال محامي الدفاع عن مايرز، إن موكله الذي كان يجلس بجواره في ملابس السجن يدفع ببراءته من تهمة الاعتداء ويؤكد أنه تصرف من منطلق الدفاع عن النفس.

ويواجه مايرز خصمه في القضية، وهو شاب عمره 19 عاما، أمام المحكمة في وقت لاحق، الثلاثاء.

وقال مايزر إن الخصم استفزه هو واثنين كانا معه يواجهان أيضا تهمة الاعتداء. وإذا أقرت المحكمة في ستوكهولم إدانتهم فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

وأثار احتجازه قبل بدء المحاكمة رد فعل غاضبا من معجبيه وكذلك عدة فنانين ومشاهير آخرين منهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان ومغني الروك رود ستيورات.

وطلب ترامب من رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، المساعدة في إطلاق سراح مايرز ثم أطلق تغريدات تقول إنه "محبط للغاية" من لوفن وطالب "بمعاملة الأميركيين بنزاهة!"

وقال ترامب إنه سيدفع شخصيا الكفالة المالية لإطلاق سراح مايرز، لكن السويد لا تطبق نظام الكفالة.

وكان مايرز في ستوكهولم من أجل حفل موسيقي، واضطر إلى إلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية.