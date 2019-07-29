ورغم ما تتسم به المدن التايلاندية من تنوع، إلا أن هناك أشياء مشتركة عليك الانتباه لها قبل سفرك:

الطقس

ينبغي اختيار الوقت المناسب لزيارة تايلاند، فمن شهر مارس حتى مايو يتسم الطقس بالحرارة والرطوبة، بينما يحل موسم الأمطار بين شهري مايو وأكتوبر.

أما أفضل المواسم لزيارة تايلاند فيكون بين شهري نوفمبر وفبراير، حيث يتسم الطقس بالاعتدال.

المواصلات

ولتجنب الازدحام المروري خلال أيام الأسبوع، يفضل استقلالك للـ"توكتوك" أو الـ"BikeTaxi"، بدلا من التاكسي التقليدي، ويمكنك أيضا استخدام "القطار المعلق" ذو الخطين الذي يذهب إلى العديد من الأماكن السياحية داخل العاصمة بانكوك.

وللتنزه لا تفوت الجولة في نهر تشاو فارايا، لتشاهد خلالها أبرز المعابد.

الطعام

الطعام الحار هو ما يميز أغلب الأطعمة والوجبات التايلاندية، بينما يقدم الأرز بدون أي توابل أو ملح.

وإن كنت تبحث عن وجبات غريبة، فبعض عربات الطعام بالشوارعِ تقدم الصراصير والعقارب، بالإضافة إلى لحم التمساح.

الحيوانات

لا تفوت زيارة حديقة حيوانات النمور في مدينة باتايا التي تبعد 149 كيلومترا عن العاصمة بانكوك، لتلقط الصور التذكارية مع النمور وتطعم صغارها.

أما محبو القردة، فعليهم توخي الحذر على حاجاتهم الشخصية، خلال زيارتهم لها في الأماكن المفتوحة، فقد تحصل هذه الحيوانات على بعض الأغراض الشخصية والتي يصعب إعادتها.

التسوق

ضع ميزانية جيدة للتسوق، فالعاصمة بانكوك، مليئة بالمحلات والمراكز التجارية، وأبرز ما تتميز به المنتجات الجِلدية والخشبية.

