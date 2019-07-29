ومن المقرر أن يقوم فرانكي زاباتا (40 عاما) وهو بطل أوروبا والعالم في رياضة "الجيت سكي" سابقا، برحلة جديدة بين شمال فرنسا إلى جنوب بريطانيا خلال نهاية هذا الأسبوع.

ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم زاباتا قوله :"لا يريد أن يفشل. سيحاول مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع. الجمعة أو السبت أو الأحد وفقا للطقس".

وكان زاباتا قد أقلع الخميس الماضي من قرب شاطئ في سانغات (شمال غرب فرنسا) واقفا على لوح طائر (فلايبورد)، ساعيا إلى اجتياز بحر المانش إلا أنه سقط في المياه الإنجليزية قرب مركب كان سيتزود من متنه بالوقود لإكمال رحلته وانتشله غواصون.

وأضاف الناطق "فرانكي جاهز. أمضى نهاية الأسبوع في مارسيليا" لإصلاح اللوح المتضرر.

وفي 14 يوليو، خلال الاحتفالات في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، قدّم زاباتا عرضا استشرافيا، إذ حلق عشرات الأمتار فوق الأرض حاملا بندقية في يده، على لوحه "المطوّر بالكامل في فرنسا".