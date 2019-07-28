وعثر على المخدرات البالغة قيمتها 350 مليون دولار عائمة في حزم في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ على طول سواحل المكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية بين نهاية يونيو ومنتصف يوليو على ما أوضح خفر السواحل في بيان.

وفي السياق نفسه، نشر خبر خفر السواحل، قبل أيام، فيديو مثيرا على الطريقة الهوليودية للحظة مطاردة وتوقيف قارب يحمل 2300 رطل من الكوكاكيين، وهو ما يزيد قليلا عن الطن، وذلك شرقي المحيط الهادي.

وقال قائد المنطقة 11 في خفر السواحل الأميرال بيتر غوتييه "لن ينتهي 13 طناً من الكوكايين في شوارع الولايات المتحدة ما يوفر لنا فرصة للتأكيد أننا سنواصل مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تنقل يوميا الكوكايين في المحيط الهادئ".

وأنزلت المخدرات في مرفأ سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ومنذ مطلع 2019 فتش خفر السواحل الأميركيون أكثر من مئة سفينة وضبطوا أكثر من مئة طن من الكوكايين وأوقفوا نحو 400 مشتبه فيه في مناطق عبور المخدرات في شرق المحيط الهادئ.