وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسرابا من هذه الحشرات وهي من نوع الجندب أشحب الجناح، تتجمع على أضواء اللوحات الإعلانية البراقة في هذه الجادة الشهيرة أو تغطي أرصفة الشوارع.

وقالت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا إن الاجتياح النادر الحصول مرتبط بالشتاء والربيع الماطرين بشكل استثنائي.

وقال جيف نايت، عالم الحشرات في وزارة الزراعة الأميركية إن الحشرات قد تثير الخوف في نفوس كثيرين، إلا أنها غير مؤذية ولا تشكل "مؤشرا إلى نهاية العالم".

وأوضح نايت للصحفيين مساء الجمعة "هي لا تنقل أمراضا ولا تلسع وليست من النوع الذي يطرح مشكلة بالنسبة لنا. وهي لا تلحق أضرارا كثيرة".

وقال إن هذه الجنادب البالغ طولها 3.8 سنتيمترات تقريبا ستغادر لاس فيغاس في غضون أسبوعين كحد أقصى.

وأشار إلى أنها "تأتي وتستقر وفي الليل تنطلق وتغادر".

واعتبر أن الطريقة الفضلى لتجنب جذب هذه الحشرات التي تستهويها الأشعة فوق البنفسجية، هي استخدام أنوار صفراء أو كهرمانية اللون.

وفي حال دخلت الحشرات إلى المنزل، نصح نايت بكل بساطة "باستخدام المكنسة الكهربائية".