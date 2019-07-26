ولم تتوان السيدة الأميركية العصبية عن تنفيذ العقوبة على صديقها، الذي حاول الفرار من أمامها لكنها أدركته بضربة قوية باستخدام كمبيوتر محمول (لابتوب) تهشم فوق رأسه.

والتقط أحد الركاب لحظة المعركة الحامية التي بدت من طرف واحد، على متن طائرة كانت في طريقها للإقلاع من ميامي إلى لوس أنجلوس، فيما انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصاعد الموقف بسرعة بين السيدة وصديقها، فيما فشلت مضيفتان تعملان في الطائرة في احتواء الخلاف الذي صاحبه شتائم وجهتها المرأة للرجل، وسط حالة ذعر انتابت الركاب.

وبينما كان يحاول الرجل الفرار بعيدا، لحقت به صديقته ووجهت له ضربة قوية بكمبيوتر محمول، مما جعله يصرخ ألما.

وكلف الخلاف الحاد السيدة وصديقها الطرد من الرحلة بعد استدعاء رجال الأمن، فيما حذرها الطيار من أنها ستواجه عقوبة قاسية في الخارج بسبب الفوضى التي أحدثتها، لكنها لم تبد آبهة بذلك.