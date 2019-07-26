وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور"، فإن السلطات اعتقلت جون مكافي، 73 عاما، بعدما رسا يخته الخاص إلى جانب زوجته ومرافقيه، في مرفأ بشمال البلاد.

وقضى مصمم برنامج "مكافي" الشهير، أربعة أيام، رهن الاعتقال، إلى جانب زوجته ومرافقيه، وعقب الإفراج عنه، قال إنه اتخذ قرارا بمغادرة البلد الواقع في منطقة الكاريبي.

ويعد مكافي؛ أحد الهاربين من سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، ولاحقته متاعب قضائية في دولة أخرى من أميركا الوسطى.

وأورد المصدر أن مكافي كان عاش عدة سنوات في جزيرة بليز، لكنه فر منها، بشكل مفاجئ، بعدما استدعته السلطات إلى التحقيق في عام 2012 بشأن جريمة قتل راح جاره ضحية لها.

ويعيش الرجل حياة مثيرة، إذ تزوج بامرأة مومس، ويقول إنه أنجب في حياته 47 ولدا، وينفي أن يكون قد تورط في أي جريمة قتل.

وفي حوار أجراه، مؤخرا، قال مكافي إنه يستطيع أن يساعد كوبا على تحدي الحظر التجاري الأميركي من خلال إطلاق عملة رقمية.