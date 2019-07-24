وفي المقابل، تصر ملكة الجمال الروسية أنها على تزال على ذمة الرجل، وهي تواظب على نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت تقارير إخبارية خلال الأيام الأخيرة عن أن سلطان محمد الخامس طلق زوجته بعد طلاق قصير أنجبا فيه طفلا.

وتفاجئ الماليزيون بزفاف للملك الماليزي السابق، سلطان محمد الخامس (50 عاما)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

وعلى إثر هذا الزواج، تخلى الملك الماليزي عن عرشه في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، خلال يناير الماضي.

وقال المحامي، كوه تيين هوا، الذي يتخذ مقرا له في سنغافورة، إن محمد الخامس "انفصل بشكل نهائي من ريهانا أوكسانا غورباتنكو في 22 يونيو 2019 بعدما رمى عليها الطلاق بالثلاثة طبقا للشريعة الإسلامية"، وفق ما أوردت "فرانس برس"،.

وقد أصدرت محكمة إسلامية في ولاية كيلانتان شمال شرق ماليزيا، التي لا يزال محمد الخامس سلطانا عليها، وثيقة طلاق وفق ما أفاد المحامي.

غير أن ملكة الجمال السابقة نفت علمها بالطلاق، قائلة لموقع ماليزي "لم أسمع البتة بإجراءات طلاق طاولتني مباشرة".

وهي لا تزال تنشر صورا عبر "إنستغرام" تظهرها إلى جانب السلطان وطفل ولد في مايو.

سبب الطلاق

وقال المحامي كوه لصحيفة "سترايتس تايمز" الصادرة في سنغافورة إن "لا دليل موضوعيا بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل".

وإثر تنحي محمد الخامس، اختير السلطان عبد الله أحمد شاه وهو رجل رياضي يشغل مناصب عدة في الهيئات الرياضية، ملكا جديدا لماليزيا.

وتتبع ماليزيا نظاما ملكيا دستوريا يحكمه تفاهم فريد قائم على انتقال العرش بواقع مرة كل خمس سنوات بين حكام الهيئات الملكية الإسلامية في الولايات التسع التي تتشكل منها البلاد.