وتم الافتتاح بعد إغراق 19 قطعة عسكرية مختلفة قرب شاطئ العقبة (نحو 325 كيلومتر جنوب عمان)، بينما عزفت فرقة "موسيقات القوات المسلحة الأردنية" و"فرقة العقبة للفلكلور الشعبي" أغان وطنية وشعبية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان، إنه بإمكان هواة الغطس الآن "السباحة في خليج العقبة على البحر الأحمر واستكشاف أول متحف عسكري تحت الماء يقدم لعشاق المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة".

وأضافت أن هذا المتحف يهدف إلى "إظهار نوع جديد وفريد من نوعه من تجارب المتاحف، حيث يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة والمعروضات أمام الزائر".

وبحسب البيان، تم وضع المعدات العسكرية بين الشعاب المرجانية "بتشكيل عسكري تكتيكي يحاكي وضعها في ميدان المعركة".

وتم الافتتاح بعد 30 يوما من المسح والتصوير والتخطيط لهذا المشروع، وأغرقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "19 قطعة عسكرية تضم دبابات مختلفة الاحجام وسيارة اسعاف ورافعة عسكرية وناقلة جنود ومضاد للطائرات ومدافع وطائرات عامودية مقاتلة".

وأغرقت القطع العسكرية على عمق يتراوح بين 15 و 28 مترا، بما يمكن الزوار من مشاهدة القطع بثلاثة طرق مختلفة "من خلال السباحة بالنظارة وأنبوب التنفس، أو القيام بجولة في القارب الزجاجي أو الغوص".

وأشارت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعيات البيئية إلى أنها راعت الآثار البيئية المترتبة على إقامة هذا المتحف، وتم اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية وسلامة البيئة البحرية.