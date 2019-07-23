وذكرت وسائل إعلام روسية، أن رحيم كوراييف ( 6 أعوام) حطم مؤخرا رقما قياسيا، بعدما أدى 9 آلاف حركة تمرين ضغط.

وجذب رحيم أنظار الجمهور عندما شارك في أداء تمرينات ضغط ببرنامج بث على شاشة التلفزيون الرسمي في الشيشان، في محاولة لتحطيم رقم قياسي.

واحتاج الأمر من الطفل الشيشاني نحو ساعتين لتحطيم الرقم القياسي السابق وهو 4189 حركة، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، فاستمر بعد ذلك مؤديا مئات الحركات.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، رحيم وهو يحمل شهادات وجوائز قدمتها هيئة روسية معنية بالأرقام القياسية.

ويطلق البعض على الطفل لقب "شوارزينغر الشيشان"، تيمنا بالممثل الأميركي الحالي وبطل كمال الأجسام السابق أرنولد شوارزينغر.

وشارك الطفل الشيشاني في العام الماضي بمسابقة في روسيا، وتمكن من الفوز بجائزة عبارة عن سيارة مرسيدس بقيمة 28 ألف دولار، وجوائز أخرى.

ولقي كوراييف دعما من الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الذي أشاد به، وكتب على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "بطلنا الفتى حطم الأرقام القياسية".