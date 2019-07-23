وعقدت دار مزادات غيرنسي المزاد في نيويورك يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس غيرنسي، أرلان إيتينغر، أمس الاثنين، إن العرض الأعلى على عكاز إيلا وايت كان 50 ألف دولار، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي أضافتها دار المزاد.

وكان تقدير ما قبل المزاد يتراوح بين 300 ألف و 500 ألف دولار.

ونقل العكاز إلى غيرنسي من قبل عائلة ويليامز في ميلفورد بولاية كونيتيكت.

وقال إيتينغر إن بعض أفراد الأسرة اختلفوا على البيع. وتم حل المشكلة قبل المزاد، لكن النزاع ربما جعل المزايدين المحتملين قلقين.

وأضاف إيتينغر أن المزايد الفائز قال إنه كان هناك بالنيابة عن صديق له في بريطانيا.