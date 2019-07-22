وحصد الفيلم الثاني والعشرون لاستوديوهات "مارفل" أكثر من 2,790 مليار دولار على الصعيد العالمي منذ خروجه إلى الصالات في أبريل، بحسب ما أعلنت مجموعة "ديزني".

وقد تزيد عائدات هذا الفيلم الضارب الذي كلّف حوالى 500 مليون دولار، بما في ذلك نفقات الإنتاج والتسويق، إذ ما زال يعرض في مئات الصالات الأميركية.

وكان مخرجا العمل، وهما الشقيقان جو وأنطوني روسو، قد أعربا الجمعة عن "حماس كبير" لفكرة انتزاع هذا اللقب من فيلم لجيمس كامرون يحافظ عليه منذ 10 سنوات. وحقق "أفاتار" 2,789 مليار دولار منذ خروجه إلى الصالات سنة 2009.

وقال أنطوني روسو، خلال مهرجان "كوميك-كون" في سان دييغو المخصص للثقافة الشعبية "لطالما كان جيمس كامرون من المخرجين الذين أكنّ لهم إعجابا كبيرا وهو عزّز شغفنا بالسينما منذ البداية".

وحقق الجزء الرابع والأخير من مغامرات الرجل الحديد والرجل الأخضر وثور وغيرهم من الأبطال الخارقين الذي يزخر بالمعارك الهائلة والمؤثّرات الخاصة والمطعّم بالفكاهة، انطلاقة قوية على الصعيد العالمي وخصوصا في الصين.

وسبق له أن حطّم رقما قياسيا عندما أصبح أول فيلم في التاريخ يتخطى عتبة المليار دولار الرمزية في خلال خمسة أيام.