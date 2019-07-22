وانطلاقا من الشغف بفن الشارع ركزت نسخة هذا العام من المهرجان، وهي السادسة منذ 2013، على أفكار معاصرة.

ويقول المدير الفني للمهرجان، هشام باهو، إن المهرجان يتيح للفنانين من أنحاء العالم فرصة لتزيين المباني الكبيرة بالدار البيضاء، وهو أمر يرحب به سكان المدينة بشدة، مضيفا أن أحد أهداف المهرجان هو "توعية" الناس بمثل هذا النوع من الفن.

وأضاف "مهرجان صباغة باغة هو مهرجان فن الشارع، يعني الفن في الشارع. والهدف من المهرجان هو إدخال هذا النوع من الفن للمغرب، وتحسيس الناس لهذا النوع من الفنون لكي ندعهم يتقبلون تعابير فنية في الشوارع.

وخلال المهرجان، شوهد فنانون في أرجاء الدار البيضاء وهم يرسمون جوانب المباني مستخدمين أدوات رسم كبيرة ومصاعد خاصة بعمليات الإنشاء لتزيين المباني العملاقة.

وجرى تقسيم المهرجان إلى أربعة أنشطة، صالة عرض فني، ورشة عمل لتبادل المهارات، مسابقة للرسم على الجدران ، ودورات للتدريب على الرسم على الجدران (الجرافيتي).

وشارك في مسابقة الغرافيتي 12 فنانا سُمح لكل منهم بعرض مواهبهم على الجمهور وأمام لجنة تحكيم عليها أن تختار فائزا واحدا منهم.

وتقول فنانة الشارع الإسبانية وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، ماريا كانو، إن المهرجان كشف عن مجموعة متنوعة من الفنانين الجدد الذين لم يعرفوا من قبل، الأمر الذي سيؤدي لظهور مجموعة من المواهب الجديدة وتعزيز الإبداع.

وقال فنان مشارك بالمهرجان يدعى ماجد بهار "هناك مهرجانات مثل صباغة باغة ومنظمي مهرجان البولفار، قاموا بخطوة رائعة جدا، ليس فقط بتنظيم مهرجان، بل تنظيم مهرجان وتوجيه دعوة لفنانين كبار، الذين كنا نراهم فقط على شبكة الإنترنت، وكان لي الشرف بتوجيههم دعوة لي، لكي أمثل المغرب في المغرب، لأنني الفنان المغربي الوحيد في دورة 2019".

ونُظم المهرجان خلال الفترة بين 2 و18 يوليو تموز الجاري.