وأظهر مقطع فيديو، سيارة وهي تنزل على سلم محاذ لأحد الفنادق الفاخرة في مدينة فانكوفر، وظلت العربة تهبط، بشكل بطيء وتدريجي، إلى أن صارت في الأسفل.

ونقلت رويترز عن مصدر الفيديو أن امرأة كانت تقود السيارة وأن الحادثة جرت في فانكوفر يوم الاثنين خلال ساعات الذروة.

ولم تصب السيارة بأي أذى، وفي إحدى اللحظات، فتحت السائقة الباب وبدا كما لو أنها تشير بيدها لتقول شيئا، لكنها عاودت إغلاق الباب، واستمرت في الهبوط على السلم.

من ناحيتها، قالت السلطات الكندية، إنها اطلعت على الفيديو، وتنظر في الوقت الحالي، لتحديد ملابسات ما حصل.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وتراوحت التعليقات بين من يقول إن السائقة دخلت إلى السلم عن طريق الخطأ، وآخرين رجحوا ألا تكون صاحبة السيارة في كامل الوعي، لاسيما أنها لم تتوقف وظلت تنزل غير مكترثة.

وقال آخرون، إنه كان حريا بسائقة السيارة أن تطلب العون، عوض أن تستمر في القيادة التي كان بوسعها أن تتحول إلى حادث مميت.