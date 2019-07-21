وذكرت ديزني، السبت، في بيان بإطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر "المنتقمون" على مستوى العالم ستتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل"، على مدى 10 أعوام.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث، والممثلة سكارليت يوهانسون.

وقال كيفن فيغ رئيس "مارفل ستوديوز"، إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل.

ومن المقرر أن يطرح كاميرون 4 أفلام ضمن سلسلة "أفاتار"، اعتبارا من ديسمبر عام 2021.