ووثقت صحفية في مجلة "ذا نيويوركر" تدعى آشلي ماس، المشهد من خلال مقطع فيديو، أعادت نشره صحيفة "مترو" البريطانية، يظهر فيه الرجل وهو يرتدي بدلة ويقف على سلم غير راغب في المضي قدما خوفا على حذائه من البلل، داخل محطة مترو في ولاية نيو جيرسي الأميركية.

وظهرت فجأة من وراء الجدار امرأة، قامت بحمله على ظهرها والمشي، غير آبهة بالتعرض للبلل جراء سيول الأمطار.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل والمرأة يعرفان بعضهما أم لا، إلا أن مقطع الفيديو أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد بعض مستخدمي تويتر الرجل، قائلين إنه يجب عليه أن يتحلى بالشجاعة، فيما تساءل أحدهم "لماذا لم يفكر الرجل بخلع حذائه ورفع بنطاله والسير في الماء؟".

إلا أن مجموعة أخرى من المستخدمين اعتقدت أن الرجل قد يكون فقيرا ولا يملك بدلة أو حذاء آخر.