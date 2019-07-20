وكان جيفري ليكتمان محامي "إل تشابو" قد طلب من القاضي براين كوغان أن يبقي موكله مدّة 60 يوما في السجن الذي يقبع فيه منذ تسليمه إلى السلطات الأميركية في يناير 2017، ريثما يستأنف الحكم الصادر في حقّه.

غير أن إدارة السجون الأميركية قررت نقله الجمعة إلى موقع جديد، بحسب ما أعلن المكتب الفيدرالي للسجون (بي أو بي).

وأودع "إل تشابو" سجن "أدمينيستراتيف ماكسيموم فاسيليتي" الذي يعرف باسمه المختصر "ايه دي اكس" الواقع في منطقة نائية من مدينة فلورنس (ولاية كولورادو).

ويعدّ هذا السجن الأكثر أمنا في الولايات المتحدة، وزجّ فيه الكثير من المجرمين الخطرين من أمثال تيري نيكولس (الذي شارك في الاعتداء الذي استهدف مدينة أوكلاهوما) والفرنسي زكريا موسوي (الذي شارك في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر).

وقيل عن هذا السجن في برنامج تلفزيوني على قناة "سي بي اس" سنة 2007 إنه "نسخة معقمة من الجحيم".

وحكم القضاء الأميركي على "إل تشابو" بالسجن مدى الحياة، الأربعاء، مرفقا حكمه بعقوبة رمزية بالسجن لثلاثين سنة إضافية على خلفية اتهام بارون المخدرات باستخدام أسلحة أوتوماتيكية، نزولا عند طلب المدعي العام.

ويصنّف "إل تشابو" باعتباره أكثر تجار المخدرات نفوذا في العالم، وقد هرّب إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1200 طن من الكوكايين على مدى ربع قرن.

وقبل تلاوة الحكم، أدلى خواكين غوسمان بتصريحات شفوية للمرة الأولى منذ تسليمه للولايات المتحدة. وندد بظروف سجنه، وأكد أنه يتعرض "للتعذيب الجسدي والنفسي والذهني بواقع 24 ساعة يوميا".

وأضاف الرجل، البالغ من العمر 62 عاما، والذي بنى على مدى 3 عقود أقوى كارتلات المخدرات في المكسيك "العدالة لم تتحقق"، على حد تعبيره.