وقالت فويفودينا ( 27 عاما) في الفيديو الذي نشر الأربعاء على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام "سأعتني به، بالتأكيد، وأرغب بأن أكون آخر سيدة في حياته، وأريد أن اعيش معه حتى الموت".

ويظهر في الفيديو ملك ماليزيا السابق الذي يتحدث عن كون الأولوية الأولى للعائلة هي إنجاب الأطفال الذي سيحافظون على إرث الوالدين.

وقال إن الحب أمر جميل في الحياة، لكن بعد سنوات سيحل التفاهم والصبر مكانه.

وليس واضحا متى وأين صور الفيديو، لكنه حصد حتى صبيحة الجمعة، نحو 450 ألف مشاهدة وأكثر من 3 آلاف تعليق.

ورافقت الفيديو موسيقى رومانسية ولقطات حميمية جمعت الاثنين، مثل الرقص معا.

وأصبحت قصة ملك ماليزيا السابق وزوجته الروسية محط اهتمام كبير، بعد تقارير تحدثت عن تسريب شهادة طلاق تنهي زواج الاثنين وفق صحيفة "ستاريت تايمز" السنغافورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشهادة تضمنت أن الطلاق تم أواخر يونيو الماضي، في ولاية كيلانتان بماليزيا، وذلك عن طريق نطقه كلمة "طالق" ثلاث مرات.

وتفاجئ الماليزيون بزفاف للملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس (50 عاما)، وريانا أوكسانا فويفودينا (27 عاما)، في العاصمة الروسية، في نوفمبر الماضي.

ورزق الاثنين بمولود أطلقوا عليه اسم إسماعيل ليون، قبل شهرين من توارد أخبار الطلاق، التي لم تؤكد رسميا حتى الآن.

وتخلى الملك سلطان عن العرش، في يناير الماضي.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا، منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.