وتوفيت نادين روبن بولي، أرملة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، أثناء ممارستها رياضة السباحة، وفق ما نشرت مواقع مصرية عدة.

والراحلة سويسرية الأصل، فى عقدها السابع، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة رغم محاولة أحد البحارة لإنقاذها، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى الضبعة.

ونقلت بولي لاحقا إلى القاهرة، فيما لم يتم تحديد موعد مراسم الدفن على الفور نظرا إلى تواجد ابنتها، نيفين، في فرنسا.

يشار إلى أن الكاتب إبراهيم سعدة توفي عن 81 عاما في ديسمبر الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض.