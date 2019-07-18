وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن شركة الطيران منعت التقاط الصور، بعدما نشر مدون شاب صورة تظهر تقديم قائمة طعام مكتوبة بخط اليد، في إحدى الرحلات.

وأورد المصدر، أن صانع المحتوى على الإنترنت ريوس فرنانديس كان على متن درجة رجال الأعمال في الطائرة، وفضح قائمة الطعام المكتوبة بخط اليد من خلال نشرها مرفوقة بعبارة "سيدي، تجري الآن طباعة القائمة".

ويأتي هذا الحادث بعد فترة قصيرة من الجدل الذي أثاره تقديم وجبات يابانية سريعة، على متن الخطوط الإندونيسية.

وكانت الطائرة في رحلة بين أستراليا وإندونيسيا، السبت، وأبلغت الشركة عن المدون ورفيقه لدى الشرطة، إثر انتشار الصورة، وكان من الممكن أن يواجها عقوبة كبيرة بتهمة التشهير، بموجب قانون النشر الإلكتروني الصارم في إندونيسيا.

وبعدما تلقى ناشر الصورة استدعاء من الشرطة، أوضح أنه لم يكن يرغب في إلحاق الأذى بشركة الطيران الإندونيسية، وناشد "أصحاب النفوذ" بالحصول على الدعم.

وعقب تعرضها لانتقادات واسعة وضغط كبير في المنصات الاجتماعية، أعلنت الشركة الإندونيسية أن التقاط الصور على متن الرحلات ما يزال مسموحا.