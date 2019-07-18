وبحسب ما نقل موقع "أندلسيا إنفورماسيون"، فإن حمارين باللون الأبيض جرى صبغهما بخطوط وسوداء، حتى يبدوا مثل حمارين وحشين، في منطقة قادش، جنوبي إسبانيا.

وظهر الحماران وهما يتحركان أمام مجموعة من الحانات، لكن بعض الزوار فطنوا إلى كونهما مزيفين وليسا بحمارين وحشيين، حيث لم يكن التخطيط الأسود بالدقة الكافية، فيما انتشرت صور الحيوانين بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدافعون عن حقوق الحيوان إن الحمارين تم الاعتداء عليهما، لأنهما تعرضا للصباغة ثم جرى تركهما تحت أشعة الشمس الحارقة بعيدا عن الظل، حتى يكون منظرهما مسليا لمن يزورون المكان.

وعقب توالي الانتقادات، أعلن مكتب الزراعة والتجارة في المنطقة فتح تحقيق في واقعة تزييف الحمارين.

وذكرت تقارير محلية أن المنتزه الذي جلب الحمارين لا يفتح أبوابه بشكل دائم، بل يقيم بعض الأنشطة مثل الأعراس بين الحين والآخر.

وأضافت أن هذا المنتزه سبق له أن تلقى عدة شكاوى، وهو ما جعله يكتسب "صيتا سيئا" في المنطقة، لكن ما فعله الحماران هو أنهما أعادا تسليط الضوء على المخالفات.