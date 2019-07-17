وذكر رجال إطفاء في مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن، أن حريقين شبا في مطعمين يابانيين محليين، في وقت سابق من هذا العام، بسبب قلي الطحين بشكل عميق لصنع طبقة مقرمشة مثل التمبورا ثم ترك الخليط ليبرد.

وأوضحت إدارة الإطفاء في هذه المدينة في نشرة للسلامة: "من المعروف أن زيوت الطهي، خصوصا زيت فول الصويا وزيت الكانولا، تميل إلى التسخين الذاتي في ظروف معينة".

وأضافت: "نظرا إلى أن هذا المنتج المقرمش يحمى خلال عملية الطهي ثم يوضع في وعاء أو مصفاة لتبريده، يصبح من الصعب تبديد الحرارة. وهذه الظروف قد تخلق بيئة مناسبة لاندلاع حريق".

وتسبب الحريقان في ماديسون في أضرار لا تقل قيمتها عن 575 ألف دولار، ويلقي المحققون باللوم على هذه الطبقة المقرمشة في 5 حرائق أخرى على الأقل جرى الإبلاغ عنها.

والسوشي صنف ياباني شهير، يصنع من الرز المخلل والأعشاب البحرية والسمك أو الجمبري، ويلقى قبولا واسعا في مختلف دول العالم.