ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس العنوان (13 سببا)، قصة شابة تدعى هانا تنهي حياتها بقطع شرايين رسغها داخل حوض الاستحمام، في آخر حلقات الموسم الأول.

وأوردت الشركة، عبر حسابها على تويتر، أنها تلقت نصيحة خبراء طبيين "وقررنا نحن والمؤلف براين يوركي ومنتجو 13 ريزونز واي حذف المشهد الذي تنهي فيه هانا حياتها".

وعلى الرغم من إشادة النقاد بالمسلسل، واجه العمل انتقادات من عدة أطراف، مثل جماعة مجلس الآباء التلفزيوني الذي يقول إن المسلسل يمجد انتحار المراهقين.

وقوبل قرار حذف المشهد بالترحيب من مجلس الآباء التلفزيوني الأميركي الذي يضغط على نتفليكس لحذف المسلسل تماما من على منصتها.

وقال المجلس "أقرت نتفليكس أخيرا بالتأثير الضار الذي يلحقه المحتوى القاسي كمشهد الانتحار في 13 ريزونز واي بالصغار".

وخلصت دراسة أميركية إلى أن حالات انتحار الشبان الأميركيين زادت قرابة الثلث في الشهر التالي لبدء بث مسلسل (13 ريزونز واي)، عام 2017.

لكن الباحثين قالوا إن الدراسة لم تستطع إيجاد صلة مباشرة بين المسلسل وهذه الزيادة في معدلات الانتحار أو استبعاد دوافع أخرى.

ويحكي المسلسل قصة فتاة مراهقة تنتحر وتترك وراءها 13 تسجيلا صوتيا تذكر في كل منها سببا دفعها لإنهاء حياتها.

وقوبل المشهد بهجوم من الآباء والأمهات وعاملين في مجال الصحة، مما دفع نتفليكس في عام 2017 إلى بث تحذيرات إضافية للمشاهدين وتوجيههم إلى جماعات تقدم الدعم للمراهقين.