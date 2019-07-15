الغريب في الأمر أن اللص الانتهازي لم يتوان عن سرقة مال العجوز المقعد، وبطريقة خبيثة، بينما كان يشاهد التلفزيون، فيما كانت المفاجأة في القيمة الإجمالية للمبلغ الذي "نجح في سرقته".

فبينما كان دينيس بيرتش، البالغ من العمر 88 عاما، في منزله بمدينة ليدز، دخل اللص الانتهازي عليه وتقرب منه بطريقة ودية، فيما كان يبحث عن أي شيء يسرقه، بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

وأثناء وجوده في المنزل، راح اللص يحاول تشتيت انتباه الرجل العجوز، ثم انتهز الفرصة وأخذ محفظة بيرتش، وبحث فيها وأخذ ما فيها.

بيد أن المفاجأة تمثلت في أن ما سرقه اللص كان مجرد ورقة مالية واحدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية (نحو 6.5 دولار).

وقال ابن بيرتش بالتبني، بول دالي، إن والده لم يدرك حدوث أي شيء له، موضحا أنه ترك باب المنزل مفتوحا بسبب الجو الحار.

ولم تكتشف السرقة إلا بعد أن اتصل الشخص المعني برعاية بيرتش بدالي في أعقاب مشاهدة اللقطات التي سجلتها كاميرا المراقبة للشخص مجهول الهوية وهو يدخل إلى المنزل.

وتوجه أفراد الأسرة إلى منزل بيرتش حيث شاهدوا اللقطات المسجلة للص الانتهازي.

وقال دالي إنه شعر بالصدمة عندما شاهد التسجيل، مضيفا أنه كان يمكن سماع ما يقوله اللص، لكن بلغة مختلفة، وأن والده لم يفهم ما يقوله اللص أو ما يريده منه.

وأوضح أن اللص عمل على تشتيت تركيز والده وأخفى عنه ما يقوم به أثناء سرقته للجنيهات من محفظته.

وأشار إلى أنه كان يشعر بالقلق على والده، وأنه بات يشعر بقلق أكبر بعد هذه الحادثة، خصوصا أن والده مقعد على كرسي متحرك، وبالتالي لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجال الشرطة سيحققون في السرقة وأن التحقيق جار في عملية الاقتحام.