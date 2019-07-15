ووقع الحادث إثر انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين بسيدي عبد العزيز بولاية جيجل، شرقي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.

ونقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية، حسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة الحادث بالأليم مع عبارة "ربي ارحمهم" في إشارة إلى القتلى.

يشار إلى أن احتفالات جزائرية صاخبة أعقبت تأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائي أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 29 عاما، وهي المرة الأولى خارج الأراضي الجزائرية.

وتغلب منتخب الجزائر 2-1 على نيجيريا في نصف النهائي بملعب القاهرة الدولي، في وقت متأخر الأحد بهدف رائع في الوقت القاتل للنجم رياض محرز.

ويخوض محاربو الصحراء المباراة النهائية أمام على الملعب ذاته في 19 يوليو الجاري.