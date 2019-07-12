وقال المركز عبر حسابه في تويتر أن فريق الحملة التطوية الذي يواصل علمه لليوم الخامس على التوالي، أجرى 24 عملية قلب مفتوح و 31 حالة قسطرة، فيما كشف على 140 طفلًا.

وأجرى الفريق الطبي العمليات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، والتي تستهدف أطفال الأسر المغربية الفقيرة.

واعتبر طبيب الحملة استشاري أمراض قلب أطفال الدكتور عبدالرؤوف الصعيدي أن الحملة بالغة الأهمية، لكون مجال جراحة قلب الأطفال يحتاج خبرات مهنية كبيرة ومستلزمات طبية باهظة الثمن.

وأشار إلى أن كثير من العائلات الفقيرة لا تستطيع إجراء عمليات قسطرة أو قلب مفتوح لأطفالها لارتفاع التكاليف، ومثل هذه الحملات تكون مُعينة لهم في معالجة أطفالهم.

وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان.