ويضم "نارا بارك" أكثر من ألف أيل، ويمكن للسياح إطعامهم رقائق خاصة خالية من السكر تباع في متاجر قريبة، ولا تباع هذه الرقائق في أكياس بلاستيكية، لكن أشخاصا ما زالوا يحملونها.

وذكر طبيب بيطري أن الأيائل قد تأكل البلاستيك مع الطعام، حسب ما نقلت "أسوشيتد برس"، الأربعاء.

وقالت مؤسسة "نارا دير بيرسيرفيشن" إن 9 من 14 أيلا نفقوا منذ مارس الماضي تناولوا موادا بلاستيكية، وعثر على أكياس بلاستيكية متشابكة وحزم من الوجبات الخفيفة في معداتهم.

وقال الطبيب البيطري ري ماروكو لوكالة أنباء (كيودو نيوز) إن الأيائل النافقة كانت نحيفة لدرجة أنه من الممكن "لمس عظامها".

ولدى الأيائل معدة مكونة من 4 أقسام، وإذا لم تتمكن من هضم الطعام، قد تنفق بسبب سوء التغذية وضعف أجهزة المناعة.