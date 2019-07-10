وقالت غوبتا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن رجلا أقدم على الاعتداء عليها "بنظراته" عندما كانت تتناول طعام العشاء في أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة الهندية.



وأردفت: "ما حدث ليس علاقة إعجاب شخص بنجمته، كنت أتناول العشاء مع صديقات، وجاء بعد ذلك الرجل وجلس على الطاولة المقابلة. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل"، مشيرة إلى أن ذلك الرجل قد "اغتصبها بعينيه"، جراء تحديقه المباشر فيها.

وتابعت: "ما حدث معي يمكن أن تتعرض له أي فتاة. كيف يمكن لهذا الرجل أن يكون فوق القانون؟".



وأشارت في تدوينتها إلى أن "الرجل الذي يواصل التحديق بامرأة يجعلها غير مرتاحة. صحيح أنه لم يلمسني، ولم يقل لي أي شيء. لكنه لم ينظر إلي كمعجب، أو لأنني نجمة معروفة، بل لأني أنثى هل كوني امرأة يجب أن يكون لعنة؟".

ووفقا لصحيفة إنديا تايمز، فإن غوبتا اعتبرت أن وجود حراس شخصيين معها لم يمنع عنها ذلك "الاعتداء القاسي"، وختمت كلامها لذلك الرجل:" أنت تستحق أن تتعفن في السجن".