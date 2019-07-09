وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قاسم عطية عداوي فقد أثناء نزهة جمعته مع أفراد عائلته في الشلالات، الأحد الماضي.

ونقلت عن شقيقه، عيسى، أن قاسم تواصل معه فجر يوم الاختفاء وأبلغه أنه في نزهة مع أولاده.

وأضاف عيسى أنه تلقى اتصالا من شقيق زوجته يفيد باختفاء قاسم، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الشرطة الأميركية.

وأوضح أن التفاصيل التي روتها لهم زوجته، أفادت بأنه ذهب مع زوجها وأطفالهما عبد الله وأرجوان وحمد بغرض التنزه إلى الشالات بعد عودتهم من السعودية.

وقبل أن يغادروا المكان بالسيارة، فضل قاسم عداوي أن يلتقط صورة وصفها بالأخيرة، فترك السيارة ولم يعد.

وبعدما لاحظت الزوجة والأبناء تأخره، سارعوا لتقصي الأمر، ليبلغهم شهود عيان بأنهم شاهدوا سقوط جسم غريب في الشلالات، حتى أن بعضهم زودهم بصورة تم التقاطها للحظة السقوط، وفق "عكاظ" التي لم تقدم مزيدا من التوضيحات.

وكان حساب "سعوديون في أميركا" الموثق على "تويتر" قال في تغريدة، الاثنين "فقد المبتعث #قاسم_عداوي في شلالات نياغرا بالقرب من جسر غوت الأميركي، واستنفرت السلطات وفرق الإنقاذ في عمليات البحث التي لا تزال جارية".

وتابع الحساب "وقد تم التواصل مع أسرة المفقود من قبل ممثليات وزارة الخارجية بمدينة نيويورك، وتم تأمين الرعاية اللازمة لها".