وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن محمد بوز (74 عاما) الذي يعيش في حي يقع ضمن حدود مدينة جيرمانيا اكتشف العمود الأثري أثناء تشييد منزله عام 1977.

ويبلغ عمر العمود، الذي يعود إلى العصر الروماني، نحو 1500 عام، ولم يدرك بوز أهمية القطعة الأثرية التي حصل عليها، وغير من شكل الجانب العلوي فقط، حتى يصبح العمود طاولة يضع عليها فناجين القهوة وأكواب الشاي.

واكتشفت المدينة القديمة في عام 2007، وذلك خلال عملية تنقيب غير قانونية عن الآثار، وبدأ بعدها بوز يفكر ما إذا كانت "طاولة القهوة" أيضا قطعة أثرية قديمة.

وأبلغته السلطات التركية أخيرا عندما زارت منزله أن العمود قطعة أثرية قديمة تعود إلى العصر الروماني المتأخر، وهي غير مسجلة لديها.

لكن السلطات أكدت أنها لن تصادر العمود، فيما أشار بوز إلى أنه يقوم على حماية هذه القطعة الأثرية في منزله.