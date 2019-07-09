وأوضح أكيناس كاسبار (19 عاماً) أمام قاض محلي إنه دخل إلى حديقة الحيوانات في سانتا آنا قرب لوس أنجلوس خلسة في إحدى ليالي يوليو 2018 ليخطف الحيوان إيزاك (32 عاماً) وهو من فصيلة الليموريات.

وتظهر وثائق المحكمة أن الشاب تخلى عن الحيوان في اليوم التالي تاركاً إياه في علبة بلاستيكية أمام فندق مع رسالة قصيرة تشير إلى أنه ملك لحديقة الحيوانات. وقد سلم الحيوان إلى الشرطة.

ولم يلحق أي ضرر بالحيوان الذي عاد إلى حظيرته سالماً.

أما "الخاطف" الذي أوقفته شرطة نيبورت بيتش في قضية سرقة فهو يواجه إمكانية سجنه لمدة سنة، وفرض غرامة عليه قدرها مئة ألف دولار.

ويتميز ليمور حلقي الذيل بحلقات على ذيله الأسود والأبيض، وهو من بين أكثر 25 حيواناً ثديياً مهدداً. ويعيش عموماً بين 20 إلى 25 سنة.