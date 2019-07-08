وعزت لجنة تحكيم المهرجان منح الجائزة إلى إتقان الإخراج في العمل، فضلا عن الرواية المفاجئة، والقصة التي تعطي مكانة مثيرة للمشاهد.

وفاز بجائزة التمثيل الأولى اليوناني يانيس دراكوبولوس عن دوره في فيلم (شفقة) من إخراج بابيس ماكريديس.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي اللبناني (المرجوحة) من إخراج سيرسل عريس.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة المصرية، سلوى محمد علي، وعضوية الممثلة التونسية سهير بن عمارة والمخرج الفرنسي ميشال لوكلار والكاتب الجزائري كمال داود والممثلة التركية داملا سونمز.

وبجانب إعلان الفائزين وتسليم الجوائز، شمل حفل الختام الذي أقيم على شاطئ البحر المتوسط فقرات فنية من بينها وصلة غناء للمطرب لطفي بوشناق، وكذلك تكريم اسم مدير التصوير التونسي الراحل يوسف بنيوسف.

وقالت المنتجة التونسية، درة بوشوشة، مديرة المهرجان، في كلمة الختام "وصل منارات الى نقطة النهاية بعد أسبوع من التبادل الثري وجلسات نقاش حماسية عن السينما والتلفزيون والثقافة".