شركتا "أوريكس" و"تايمز 24 كو" أجرتا استطلاعا بين المستخدمين المسجلين (أكثر من 1.2 مليون مستخدم للشركة الثانية) لمعرفة أسباب الظاهرة الغربية.

ووفقا لصحيفة "أساهي" تنوعت الأسباب غير التقليدية، فالبعض أكد أنه أراد أن ينام لساعات قليلة فقط أو حتى الحصول على مكان خاص للتحدث في الهاتف أو إنجاز بعض الأعمال التي تحتاج للهدوء والتركيز.

وظهر في الاستطلاع أيضا أسباب أكثر غرابة، فالبعض أشار إلى الاستعانة بخدمات تأجير السيارات من أجل تناول وجبة أو سندويتش بعدما فشل في إيجاد مكان داخل المطعم.

ومن بين الأسباب الغريبة التي وردت في الاستطلاع وفقا للصحيفة، كان استخدام البعض السيارات لتخزين أغراضهم أو شحن هواتفهم فقط.

يشار إلى أن ظاهرة تأجير السيارات بغرض استخدامها كمصدر لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية انتشرت في اليابان في أعقاب كارثة تسونامي عام 2011.

وبحسب موقع "ذا فيرج" ساعد في نشوء هذه الظاهرة الغريبة تعدد خدمات مشاركة السيارات وسهولة استخدامها والوصول إليها والأهم رخص أسعارها، علاوة على انتشار نقاط استعادة السيارات في جميع أنحاء البلاد، فعلى سبيل المثال توفر إحدى الشركات للمستأجرين أكثر من 12 ألف مكان لاسترجاع السيارات في مختلف أنحاء اليابان.