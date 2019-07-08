وكالات - أبوظبي تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان : فار فروم هوم) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار.