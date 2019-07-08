تشمل المباني متحف سولومان آر. غوغنهايم في مدينة نيويورك، ومنزل هوليهوك في لوس أنجليس، ومعبد يونيتي في قرية أوك بارك في إلينوي.

تضم ضاحية شيكاغو أكبر تجمع للمباني التي صممها رايت.

كما أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، المنعقدة في باكو بأذربيجان اليوم الأحد، التلال الإيطالية في كونيليانو وفالدوبيديان.

مباني رايت تمثل الموقع الأميركي رقم 24 في القائمة.

يوجد حاليا 1092 موقعا للتراث العالمي في 167 دولة.

المباني الأخرى التي صممها رايت هي فريدريك سي. روبي هاوس في شيكاغو، وتاليسين وهربرت آند كاثرين جاكوبس هاوس وكلاهما في ولاية ويسكونسن، وووترفول في ميل رن بولاية بنسلفانيا، وتاليسين ويست في سكوتسديل بولاية أريزونا.