وكالات - أبوظبي فاز زوجان من ليتوانيا ببطولة العالم لحمل الزوجات للمرة الثانية على التوالي في مدينة سونكايارفي الفنلندية وذلك في مضمار يتضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات.