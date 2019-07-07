اختارت لجنة التحكيم الفيلم يوم السبت من بين 12 فيلما متنافسا على جائزة الكرة الأرضية الكريستال، إضافة إلى جائزة نقدية قدرها 25 ألف دولار.

يحكي الفيلم دراما عائلية، مع بعض الكوميديا، حول رجل يؤمن تماما بأن زوجته تحاول التواصل معه بعد وفاتها.

فازت أفلام سابقة لثنائي الإخراج، منها فيلم "الدرس" (2014) و"المجد" (2016)، بجوائز في عدد آخر من المهرجانات السينمائية الدولية.