وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة كوينزلاند على صفحتها على فيسبوك، اللص وهو يقتحم المكان في حوالي الساعة الواحدة صباحا، مرتديا ملابس سوداء بالكامل، بالإضافة إلى قناع يخفي وجهه، وكان مسلحا بمنجل.

ثم ظهر الرجل وهو يقترب من العاملة مطالبا إياها بإعطائه المال، وبالفعل بدأت العاملة بإحضار المال له، قبل أن يظهر رجل كان متواجدا في المكان، ويقترب بخفة من اللص من الوراء، ليحمل كرسيا وينقض عليه بضربة قوية.

وبعد الضربة التي تلقاها، تراجع اللص إلى الوراء فيما استمر الرجل بتوجيه الضربات له بالكرسي، إلا أن اللص نجح في الوقوف مجددا ومحاولة ضرب الرجل بواسطة المنجل الذي كان بحوزته.

أما السلاح الأغرب، الذي لجأ له الرجل الشجاع، والذي دفع اللص للهروب من المكان، فهو وعاء زرعت نبتة بداخله، فما أن تلقى اللص ضربة قوية بالوعاء، حتى تراجع تماما وشرع بالهروب.

من جانبه، حاول الرجل الشجاع اللحاق باللص مسلحا بالكرسي، فيما اندفعت العاملة أيضا للحاق بهما.