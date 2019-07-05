ووفق ما ذكر موقع "سي إن إن"، فإن جون كوك، البالغ من العمر 100 سنة، تزوج من حبيبته فيليس، التي ستحتفل بذكرى ميلادها الثالثة بعد المئة الشهر المقبل.

وتابع أن الزوجين ذهبا، الأسبوع الماضي، إلى محكمة في مدينة سلفانيا للحصول على رخصة زواجهما، قبل أن يكتشفا أنهما بإمكانهما الزواج على الفور.

وأوضح جون في تصريح لـ"سي إن إن" أن الزواج لم يكن ضمن مخططاتهما، مضيفا "بعدما وصلنا إلى المحكمة، قالوا لنا يمكنكما الزواج الآن، فقلنا دون تفكير مسبق: نعم جيد، نريد أن نفعل ذلك الآن، دعونا ننهي الأمر (حالا)".

وتابع أن القرار لم يكن متسرعا أو متهورا، مشيرا إلى أنه يعرف فيليس منذ أكثر من سنة، مبينا أنهما يستمتعان بالحياة مع بعضهما.

من جهتها، قالت فيليس "وقعنا في حب بعضنا البعض.. أعرف أن عددا من الأشخاص يعتقدون أن الأمر بعيد المنال بالنسبة لمن هم في عمرنا، لكن هذه هي الحقيقة".

وكشفت أنها وجون يقوما بكل أمور الحياة معا، مثل الطبخ والتسوق وركوب الدراجات والتنزه.