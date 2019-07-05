وقد أوقفت لفترة وجيزة في مطار جزيرة كيش قبل أن تُرحَّل في اليوم التالي، على ما جاء في رسالة نشرت على حسابها عبر خدمة "انستغرام"، لأن السلطات اشتبهت في أنها ستغني في مكان عام.

ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة منذ ثورة 1979.

وكتبت الفنانة البريطانية "كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية لأن الأمر غير مسموح به في هذا البلد لأنني امرأة"، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت جوس ستون في الرسالة، التي أرفقتها بصورة لها مع وشاح "أنا قريبة جدا وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءا صغيرا من قلبي".