وتعد مبادرة "طريق مكة"إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته القيادة السعودية كأحد برامج رؤية 2030، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانيهم.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام أكثر من 225 حاجا وحاجة من الدول التي انضمت للمبادرة وهي ، ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان ، وبنفلاديش، وتونس.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها.